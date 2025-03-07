Воздушная схватка российского дрона с украинской «Бабой-Ягой» попала на видео

Военкор Коц показал видео столкновения российского и украинского дрона

В сети появилось видео воздушной схватки FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» и беспилотника «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, запись сделана на покровском направлении зоны специальной военной операции (СВО). На кадрах с камеры российского беспилотника видно, как он сталкивается с украинским дроном, после чего запись прерывается.

Как рассказал Коц, после боя «Баба-Яга» «прилегла на землю и притворилась мертвой», однако получила контрольный удар еще одного летательного аппарата «Веги».

Ранее появилось видео уничтожения пикапа ВСУ в Курской области беспилотником бойцов группировки войск «Север». На кадрах объективного контроля видно, как российский дрон приближается к украинской технике, после чего происходит мощный взрыв.