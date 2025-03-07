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17:29, 7 марта 2025Забота о себе

Врач объяснила весеннее обострение прыщей

Дерматолог Белаш: Изменения температуры и аллергии весной приводят к прыщам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Одна из распространенных сезонных проблем с кожей — это весеннее обострение акне, рассказала врач-дерматолог, врач-трихолог София Белаш. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, почему весной увеличивается количество прыщей.

«Изменение температуры и уровня влажности может значительно повлиять на состояние кожи. С приходом тепла мы начинаем чаще находиться на улице, потеть, кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, что может привести к закупорке сальных желез и в дальнейшем к воспалительным процессам», — объяснила врач.

Кроме того, весной часто возрастает уровень стресса и повышается уровень гормона кортизола, который влияет на обмен веществ в коже и стимулирует работу сальных желез. Это увеличивает выделение себума и может привести к появлению закрытых и открытых комедонов, сказала дерматолог.

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К увеличению количества прыщей, продолжила Белаш, приводят и аллергии — распространяющаяся в воздухе пыльца может вызывать аллергические дерматиты, что также провоцирует воспаление и появление акне.

Ранее дерматолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи.

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