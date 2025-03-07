Трамп: Киев будет вынужден пойти на мирную сделку из-за отсутствия выбора

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев будет вынужден пойти на мирную сделку с Россией из-за отсутствия выбора. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции.

«Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал он. Глава Белого дома добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Он заявил, что Вашингтон достиг большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние несколько дней.

США захотели установить на Украине бессрочный режим прекращения огня

США, как и раньше, настаивают на полной остановке боевых действий на Украине и будут продвигать это на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф указал, что Вашингтон рассматривает прекращение огня как начальный этап перемирия.

Также стало известно, что администрация Трампа требует от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. По словам собеседников агентства Bloomberg, украинские власти должны обозначить «конкретный путь» к перемирию и переговорам с Москвой. Они уточнили, что эти дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания ресурсной сделки, несмотря на публичные заверения Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о том, что они готовы довести дело до конца.

США прекратили военную помощь Киеву

Ночью 4 марта США приостановили поставки военной помощи Украине. Это произошло после соответствующего распоряжения Трампа. Директива коснулась оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда долларов, находящихся в том числе в процессе поставки и на стадии заказа. Трамп также приказал министру обороны Питу Хегсету не перенаправлять на Украину оружие и технику, которые уже находятся на транзитных складах в Польше.

Кроме того, США прекратили снабжать разведку Украины актуальными данными со спутников. Telegram-канал CyberBoroshno, специализировавшийся на закупке спутниковых снимков высокого качества, в нецензурной форме утверждает, что из Америки перестали поступать фотографии не только российской территории, но и все остальные.

Одновременно с этим Штаты продолжают передавать информацию о ходе конфликта своим союзникам в Европе. По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, те продолжат негласно делиться с Украиной оперативными сведениями, несмотря на соответствующий запрет со стороны Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.