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13:20, 7 марта 2025Силовые структуры

Вымогатель требовал 10 тысяч долларов от российского ресторана

На Урале вымогатель требовал 10 тысяч долларов от ресторана и разбил им окно
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Екатеринбурге вымогатель требовал десять тысяч долларов в криптовалюте от ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, сначала ресторану, расположенному в центре города, приходили угрозы в мессенджер. Автор требовал перевести деньги сразу, либо сумма удвоится. Не получив ответа, он стал звонить в заведение и обещать закидать его коктейлями Молотова. Администрация игнорировала вымогателя, однако вечером он разбил им окно.

Теперь злоумышленника разыскивают полицейские.

Ранее сотрудника авиакомпании «Победа» уличили в вымогательствах с опоздавших на регистрацию.

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