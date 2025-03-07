Вымогатель требовал 10 тысяч долларов от российского ресторана

На Урале вымогатель требовал 10 тысяч долларов от ресторана и разбил им окно

В Екатеринбурге вымогатель требовал десять тысяч долларов в криптовалюте от ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, сначала ресторану, расположенному в центре города, приходили угрозы в мессенджер. Автор требовал перевести деньги сразу, либо сумма удвоится. Не получив ответа, он стал звонить в заведение и обещать закидать его коктейлями Молотова. Администрация игнорировала вымогателя, однако вечером он разбил им окно.

Теперь злоумышленника разыскивают полицейские.

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