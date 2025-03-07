Зарубившая топором мужа и сына россиянка призналась в расправе над подругой

В Башкирии 58-летняя женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу

В Башкирии 58-летняя местная жительница, зарубившая топором мужа и сына, призналась в расправе над подругой 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. Там нашли останки 40-летнего мужчины, который жил с матерью в этом доме. Женщина заявила, что поссорилась с сыном, толкнула его и он упал, ударившись головой о тумбочку. Затем она подожгла дом, чтобы избежать наказания. Однако экспертиза показала, что травму потерпевшему нанесли обухом топора.

Позже выяснилось, что в 1990-х годах россиянку уже судили за расправу над супругом. Она нанесла ему удары топором и попыталась сжечь тело. Следователи заметили, что способ совершения обоих преступлений схож с нераскрытой расправой над женщиной в 2005 году, произошедшей в соседней деревне. В итоге обвиняемая признала вину в этом преступлении. Сейчас она арестована.

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