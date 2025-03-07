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14:29, 7 марта 2025Экономика

Женщины признались в больших затратах на ремонт автомобилей

Fit Service: Женщины больше мужчин тратят на ремонт автомобилей
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя стоимость обслуживания и ремонта машин у женщин составила 12 091 рубль по итогам первых месяцев 2025 года. При этом у мужчин на ремонт уходит 11 436 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитическую службу международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Таким образом, мужчины тратят на ремонт на 6 процентов меньше, чем женщины. В прошлом году за январь и февраль средние чеки на ремонт машин у женщин составляли 9 388 рублей.

За год траты женщин увеличились на 27 процентов, а мужчин — на 30 процентов. Эксперты объяснили, что женщины, выявляя неисправности, стараются быстрее их устранить, при этом они более аккуратны и соблюдают сроки замены технических жидкостей.

Сообщается также, что все больше женщин становятся клиентами автосервисов, возможно это связано с тем, что женщины перестают просить мужчин за них посетить сервисы. В самой сети Fit Service женщины становятся каждым пятым клиентом. Чаще всего они выбирают машины Toyota, Hyundai, Nissan, Kia и Lada.

Ранее россиян призвали сэкономить на ремонте автомобиля, самостоятельно поменяв свечи, масло, фильтры и проведя химчистку салона.

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