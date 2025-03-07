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07:00, 7 марта 2025Забота о себе

Зумеры завели опасную интимную привычку

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom  

Зумеры, то есть люди, родившиеся примерно с конца 1990-х годов до 2010 года, завели опасную интимную привычку. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на опрос компании Durex.

По данным производителя контрацептивов, только 15 процентов жителей Великобритании этого возраста покупали презервативы в период с 2023 по 2024 год. При этом, уточняет издание, в августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о тревожном снижении использования презервативов и среди подростков (так называемое «поколение альфа»).

Специалист по половому воспитанию Шакира Скотт объяснила это стыдом: «Очень стыдно заходить в магазин и брать презервативы. Девочки чувствуют, что на нее смотрят на кассе, как на проститутку». Она обратила внимание на то, что в супермаркетах презервативы могут лежать рядом с тестами на беременность, что может усиливать ощущение стыда. Сьюзан Аллен, соучредитель бренда веганских презервативов, также отметила, что большинство реклам презервативов нацелено на мужчин, а это может вызывать неловкость у девушек.

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Сексолог Эви Пламб, в свою очередь, порекомендовала девушкам носить презервативы с собой и не полагаться на то, что их принесет партнер. «А если кто-то возражает против презерватива, вам, вероятно, не стоит заниматься с ним сексом», — заключила она.

Ранее стоматологи заметили, что у поколения зумеров перестали расти зубы мудрости. Специалисты объяснили это мягкой пищей и эволюцией.

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