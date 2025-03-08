Американский аналитик заявил о провале угроз Трампа в адрес России

Аналитик Риттер: Россия подготовилась к отражению американских санкций

Россия продолжит достигать целей спецоперации несмотря на возможность энергетических санкций со стороны США. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала понять, что возможные рестрикции будут направлены на энергетический сектор с целью урезать доходы РФ и снизить цену на нефть.

«Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО», — подчеркнул эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы ввести полномасштабные санкции против России. В частности, он упомянул ограничения в отношении товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Предполагается, что они могут сохраниться до окончания конфликта на Украине.

В конце февраля Дональд Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Уточнялось, что речь идет о санкциях, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах в связи с ситуацией на Украине.