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15:26, 8 марта 2025Бывший СССР

Армия России уничтожила украинский «Град»

Российская Армия уничтожила РСЗО «Град» в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Минобороны России / ТАСС

В Харьковской области Российская армия уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевой машине РСЗО "Град" боевиков ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве. Сообщается о последующем возгорании платформы.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки «Север» выявили замаскированную в лесополосе РСЗО. Ее ликвидировали с помощью дрона на оптоволокне.

Ранее сообщалось, что Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника ВСУ над Воронежским регионом. «[8 марта] с 13:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Воронежской области», — сообщили в Минобороны РФ.

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