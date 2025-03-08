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19:58, 8 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

Бастрыкину предоставят доклад об обстоятельствах ЧП в цирке в Самарской области
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Следком

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ожидает доклад об обстоятельствах происшествия в цирке в Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

СКР сделал заявление о том, что расследование обрушения конструкций передвижного цирка, в результате которого пострадали люди, находится на особом контроле.

«СК по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обрушении трибуны цирка в российском городе составило не менее восьми человек.

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