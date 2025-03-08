Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Саратова временно ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратов», — написал он. По его словам, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. По предварительным данным, это связано с угрозами атаки БПЛА.

Также в марте около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим беспилотной опасности. 2 марта в аэропорту соседнего с республикой Грозного ввели временные ограничения на полеты. Они были введены в 09:36 по московскому времени, но позднее сняты.