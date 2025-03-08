На Украине чиновника космического агентства обвинили в госизмене

В СБУ обвинили в госизмене чиновника космического агентства

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в госизмене чиновника космического агентства страны. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что чиновника задержали во время совещания в министерстве стратегической безопасности. По информации силового ведомства, он обладал информацией о важных объектах промышленности.

В частности, утверждается, что он знал о местоположении объектов военно-промышленного комплекса, и производства высокоточных объектов. Кроме того, задержанный имел допуск к приватным спутниковым снимкам, пишет СБУ.

Ранее СБУ начало расследование в отношении российского певца Григория Лепса. Там заявили, что артист открыто поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и оказывает помощь российским военнослужащим.