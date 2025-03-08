На Украине заявили о подготовке переворота и свержения Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленского снимут, будет переворот в правительстве

На Украине началась подготовка к перевороту в правительстве, в ходе которого действующего президента Владимира Зеленского снимут с должности. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru.

«Страна готовится к выборам, Зеленского снимут. Будет переворот в Верховной Раде, снимут спикера (Руслана) Стефанчука и пойдут по пути урегулирования конфликта», — рассказал Килинкаров.

Он отметил, что потерявшая лидера фракция президентской партии и организаторы переворота образуют конституционное большинство в Раде. Килинкаров предположил, что в качестве нового спикера парламента выберут Юлию Тимошенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает в предоставлении убежища и может рассмотреть вопрос в случае с Владимиром Зеленским. При этом глава РФ допустил, что украинский лидер с большей вероятностью попросит убежище в западных странах.