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07:32, 8 марта 2025Мир

Политолог прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Политолог Джаралла: Трамп выбрал неудачный метод в виде угроз в адрес России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине избрал крайне неудачный метод коммуникации в виде угроз в адрес России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с РИА Новости.

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы до достижения украинского урегулирования, пока ВС России «разносят» Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Так, президент США призвал Москву и Киев к переговорам.

Политолог отметил, что в отношении России «угрозы не работают». «У нее более надежный аргумент — победы на поле боя», — подчеркнул Джаралла.

Он напомнил, что мир является главной целью. По словам специалиста, достичь за столом переговоров преимущественно, но «всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы».

Ранее стало известно, что переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

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