Марочко: ВСУ контролируют не более 15% Часового Яра

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится не более 15 процентов Часового Яра. Положение украинской армии в городе раскрыл подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Серая зона увеличилась, потому что украинские боевики оттянули на запад населенного пункта свои силы и средства. Поэтому могу сказать, что не более 10-15 процентов сейчас украинские боевики контролируют в данном населенном пункте», — рассказал Марочко.

Также подполковник в отставке сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.