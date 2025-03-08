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07:42, 8 марта 2025Бывший СССР

Положение ВСУ в Часовом Яре раскрыли

Марочко: ВСУ контролируют не более 15% Часового Яра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится не более 15 процентов Часового Яра. Положение украинской армии в городе раскрыл подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Серая зона увеличилась, потому что украинские боевики оттянули на запад населенного пункта свои силы и средства. Поэтому могу сказать, что не более 10-15 процентов сейчас украинские боевики контролируют в данном населенном пункте», — рассказал Марочко.

Также подполковник в отставке сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.

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