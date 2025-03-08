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12:06, 8 марта 2025Мир

Президента Южной Кореи выпустили из изолятора

Yonhap: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел из следственного изолятора
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел из следственного изолятора. Об этом пишет Yonhap.

По информации издания, за пределами изолятора его встретили сторонники. Он также благодарит суд за мужество и решимость в «исправлении беззакония».

Юн Сок Ёля задержали по уголовному делу о мятеже против конституционного строя. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент против него и отстранил президента Южной Кореи от исполнения своих обязанностей.

15 января Юн Сок Ёля арестовали по этому уголовному делу. Тогда он назвал это «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать «кровопролития».

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