Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа из-за слов о Газе

Пропалестинские активисты из движения Palestine Action испортили поле для гольфа президента США Дональда Трампа в Шотландии в знак протеста против его слов о Газе. Заявление об этом случае опубликовано на сайте организации.

«Движение Palestine Action нанесло ночью удар, испортив поле для гольфа "Трамп Тернберри", в ответ на планы и угрозы американской администрации уничтожить, провести этническую чистку и "захватить" сектор Газа в Палестине», — сказано в заявлении движения.

Неизвестные проникли на территорию гольф-клуба и нанесли белой краской на газон трехметровую надпись «Газа не продается», Кроме того, они перекопали все лужайки на территории заведения президента США.

Гольф является одним из главных хобби Дональда Трампа. В сентябре 2024 года в гольф-клубе на востоке Флориды на его жизнь было совершенно второе покушение во время очередной игры.

В феврале Дональд Трамп заявил, что США готовы взять под контроль сектор Газа и восстановить территорию. Он называл это инвестицонным проектом.