Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 8 марта 2025Мир

Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа из-за слов о Газе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пропалестинские активисты из движения Palestine Action испортили поле для гольфа президента США Дональда Трампа в Шотландии в знак протеста против его слов о Газе. Заявление об этом случае опубликовано на сайте организации.

«Движение Palestine Action нанесло ночью удар, испортив поле для гольфа "Трамп Тернберри", в ответ на планы и угрозы американской администрации уничтожить, провести этническую чистку и "захватить" сектор Газа в Палестине», — сказано в заявлении движения.

Неизвестные проникли на территорию гольф-клуба и нанесли белой краской на газон трехметровую надпись «Газа не продается», Кроме того, они перекопали все лужайки на территории заведения президента США.

Гольф является одним из главных хобби Дональда Трампа. В сентябре 2024 года в гольф-клубе на востоке Флориды на его жизнь было совершенно второе покушение во время очередной игры.

В феврале Дональд Трамп заявил, что США готовы взять под контроль сектор Газа и восстановить территорию. Он называл это инвестицонным проектом.

    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением. Его жена эмоционально обратилась к журналистам

    Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

    Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа»

    Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

    Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

    В ФРГ заявили об успешном завершении создания правящей коалиции

    РПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита»

    В Финляндии призвали Россию поскорее разгромить ВСУ

    Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

    Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше