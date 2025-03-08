Раскрыт главный страх из-за переговоров России и США

Ле Пен испугалась переговоров о мире на Украине с участием только России и США

Лидер фракции правого «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен прокомментировала переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом она высказалась в интервью газете Le Figaro.

Ле Пен раскрыла главный страх из-за переговоров по Украине и подчеркнула, что ее беспокоит состав участников диалога. «В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами», — сказала она.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

