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08:35, 8 марта 2025Россия

Россиянам дали инструкцию по спасению захваченного мошенниками аккаунта на «Госуслугах»

Голованов: Захваченный мошенниками аккаунт на «Госуслугах» надо заблокировать
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В случае, если мошенники захватили аккаунт гражданина на «Госуслугах», в первую очередь, необходимо заблокировать учетную запись. Пошаговую инструкцию дал россиянам главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает РИА Новости.

«Заблокировать учетную запись можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — уточнил специалист.

По словам Голованова, после завершения этой процедуры стоит обратиться в МФЦ и выяснить, что аферисты успели сделать, будучи авторизованными в чужом аккаунте. От этой информации будут зависеть дальнейшие шаги.

Эксперт отметил, что мошенники используют разнообразные схемы, многие из которых направлены на получение доступа к «Госуслугам». Наиболее актуальные легенды злоумышленников — звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Схема опасна тем, что затрагивает сразу несколько уровней безопасности — от утечки персональных данных до рисков финансовых потерь.

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