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23:26, 8 марта 2025Бывший СССР

Российский «Искандер» поразил замаскированную позицию с РСЗО HIMARS ВСУ

ОТРК «Искандер» поразил замаскированную позицию РСЗО HIMARS под Николаевом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер» поразил замаскированную позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка». Позицию в лесополосе вблизи Новониколаевки обнаружили с дрона разведчики.

На цель была наведена ракета. По данным источника, в результате удара была поражена не только установка, но и военнослужащие расчета РСЗО.

Ранее издание The National Interest писало, что ВСУ будет нечего противопоставить ударам ракетного комплекса «Искандер» без американской помощи. По мнению журналистов, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за нехватки поставок со стороны США.

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