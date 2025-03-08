Союзники США забеспокоились из-за позиции Трампа по России

NBC News: Союзники США могут сократить доступ к данным из-за отношений с Россией

Ряд союзников США допускают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода американского президента Дональда Трампа к России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Партнеры рассматривают ограничение доступа из-за страхов насчет защиты иностранных активов, данные о которых могут непреднамеренно раскрыть.

«Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться», — сказал один из неназванных западных чиновников.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.