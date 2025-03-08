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10:39, 8 марта 2025Мир

США взыщут с Китая десятки миллиардов долларов за сокрытие данных о коронавирусе

NYT: США взыщут с КНР $24 млрд за сокрытие данных о распространении COVID-19
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Федеральный суд восточного округа штата Миссури признал власти Китая виновными в сокрытии данных о распространении коронавируса (COVID-19) и поставил взыскать с КНР в общей сложности около 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

С соответствующим иском в апреле 2020 года обратились представители аппарата генерального прокурора штата Миссури. Они обвиняли власти азиатской страны в сокрытии информации и существовании опасного вируса. Кроме того, сторона обвинения утверждала, что правительство КНР умышленно не сообщало о масштабах распространения COVID-19, тем самым подвергая жизни миллионов людей по всему миру серьезным рискам.

Суд штата Миссури в итоге встал на сторону США в этом вопросе. Решение о взыскании порядка 24 миллиардов долларов, как уточняется в заявлении американской инстанции, распространяется на Коммунистическую партию КНР, местные региональные власти, а также на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Судья Стивен Лимбо отметил, что правительство азиатской страны также причастно к монополизации в сфере производства средств индивидуальной защиты.

Ранее представители независимого исследовательского совета из Швейцарии также обвинили власти КНР в недостаточно быстрой и решительной реакции на стремительное распространение коронавируса. В качестве еще одного виновного в этом они называли Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, жесткие меры могли быть приняты в КНР еще в начале 2020 года, когда стали прослеживаться первые признаки серьезных масштабов распространения опасного вируса. В свою очередь, ВОЗ, по их мнению, была ответственна за медленную реакцию, когда было уже известно о распространении COVID-19.

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