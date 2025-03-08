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12:10, 8 марта 2025Мир

Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

Expressen: США намерены отказаться от планирования военных учений в странах ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представители США уведомили своих союзников по НАТО о намерении отказаться от планирования военных учений в странах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на источники.

Речь идет о нежелании Соединенных Штатов участвовать в планировании военных учений в Европе, которые должны состояться после 2025 года. При этом подобное намерение пока не распространяется на уже запланированные тактические военные маневры в регионе. Со своим участием в этих учениях в США еще не определились, уточнили собеседники газеты.

Намерение же США отказаться от планирования будущих военных учений в ЕС обусловлено желанием администрации переизбранного президента страны Дональда Трампа сократить эту статью государственных расходов. Вашингтон хочет сосредоточить внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, где все большую угрозу для него представляет Китай с растущим военным потенциалом.

Ранее Трамп заявил, что США будут защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону значительный процент ВВП. Государства ЕС, ежегодные военные расходы которых будут недотягивать до необходимой планки, лишатся поддержки со стороны Вашингтона, предупредил глава Белого дома. «Если вы не собираетесь платить по счетам, мы не будем вас защищать», — заключил Трамп.

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