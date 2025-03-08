Стаса Михайлова сняли поющим в аэропорту

Певец Стас Михайлов спел для женщин в московском аэропорту Шереметьево

Народный артист России Стас Михайлов выступил в московском аэропорту Шереметьево в честь Международного женского дня. Видео публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что певец выступил специально в честь 8 Марта для девушек и женщин, которые оказались в этот момент в воздушной гавани.

Михайлов спел свои лучшие песни, посвятив их сотрудницам Шереметьево и тем, кто улетал из Москвы или возвращался в столицу.

Ранее стали известны траты россиян на путешествия 8 Марта. Самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край и Подмосковье.