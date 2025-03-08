Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 8 марта 2025Мир

Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

Türkiye: Турция спустя девять лет примет участие в учениях Red Flag в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Турция впервые с 2016 года примет участие в учениях Red Flag в Соединенных Штатах. Приостановка присутствия республики на учениях была связана в том числе с ее выходом из программы по производству истребителей F-35, сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Турция решила принять участие в учениях Red Flag, которые организуются в США, после девятилетнего перерыва. Red Flag, одни из самых престижных учений в мире, начнутся в понедельник и закончатся 21 марта», — указано в статье. В данных учениях примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании своей страны участвовать в программе перевооружения Евросоюза, которая в том числе подразумевает резкое увеличение расходов на предприятия военно-промышленного комплекса региона.

Так, политик подчеркнул, что также Анкара хотела бы присоединиться к программам Европы по реконструкции и восстановлению Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    «На грани срыва». В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области в течение двух недель

    Несогласные с Зеленским украинцы ответили на его призыв сменить гражданство

    Пленный ВСУ обвинил командование в отношении к военным как к мясу

    Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

    Названы мощные упражнения для подготовки фигуры к лету

    Удар РФ по западу Украины назвали самым масштабным за месяц

    Страны НАТО обвинили в использовании США для продолжения конфликта на Украине

    В небе над российским регионом уничтожили три БПЛА

    Положение ВСУ в Часовом Яре раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше