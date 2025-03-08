В Китае задумали производить летающие автомобили

Китайский XPeng Motors планирует производить летающие автомобили в 2026 году

Китайский производитель автомобилей XPeng Motors планирует производить летающие транспортные средства (ТС) в 2026 году. Такие планы озвучил председатель правления компании, депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Хэ Сяопэн, передает ТАСС.

«В 2026 году XPeng планирует наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который мы называем „наземный авианосец“», — сообщил глава компании. По его словам, это будет большим шагом для Китая на мировых рынках.

Система управления, добавляет Сяопэн, будет включать ИИ-технологии (искусственный интеллект). Например, это будет реализовано в автономном вождении ТС «от парковки до парковки».

Ранее соцопрос выяснил, что самыми ожидаемыми перспективными технологиями российские потребители называют водородные (21 процент) и летающие авто (17 процентов). 35 процентов опрошенных относятся к этому скептически.