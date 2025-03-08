Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:34, 8 марта 2025Экономика

В Китае задумали производить летающие автомобили

Китайский XPeng Motors планирует производить летающие автомобили в 2026 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Китайский производитель автомобилей XPeng Motors планирует производить летающие транспортные средства (ТС) в 2026 году. Такие планы озвучил председатель правления компании, депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Хэ Сяопэн, передает ТАСС.

«В 2026 году XPeng планирует наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который мы называем „наземный авианосец“», — сообщил глава компании. По его словам, это будет большим шагом для Китая на мировых рынках.

Система управления, добавляет Сяопэн, будет включать ИИ-технологии (искусственный интеллект). Например, это будет реализовано в автономном вождении ТС «от парковки до парковки».

Ранее соцопрос выяснил, что самыми ожидаемыми перспективными технологиями российские потребители называют водородные (21 процент) и летающие авто (17 процентов). 35 процентов опрошенных относятся к этому скептически.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

    В Китае задумали производить летающие автомобили

    Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

    Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

    Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

    Петросян экстренно госпитализирован с кровотечением

    Стало известно о начале штурма Суджи армией России

    Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

    Президента Южной Кореи выпустили из изолятора

    Прокуратура разрешила освободить президента Южной Кореи из-под стражи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше