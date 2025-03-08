В ЛНР два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ

Колягин: В селе Троицкое в ЛНР от удара ВСУ пострадали два мирных жителя

В Луганской народной республике (ЛНР) от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 марта пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

По его словам, в субботу вечером ВСУ атаковали село Троицкое. Для этого украинские подразделения применили беспилотные летательные аппараты.

«По предварительным данным, пострадало двое мирных жителей, получивших ранения различной степени тяжести. Пострадавшие незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение», — написал Колягин.

8 марта ВСУ также обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России. В результате повреждения получили 14 жилых домов.

