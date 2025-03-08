В Париже прошла акция протеста против отправки военных на Украину

ТАСС: В Париже прошла акция протеста против отправки военных на Украину

В Париже прошла акция протеста против отправки французских военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотни людей, собравшихся на площади Пале-Рояль возле Лувра, скандировали лозунги против отправки военных и оружия на Украину, а также против принятия этой страны в НАТО», — сообщает информагентство со ссылкой на собственного корреспондента.

Протестующие также скандировали призывы отказаться от превращения Европейского союза (ЕС) в военный блок. Участники акции вместе с тем агитировали за выход Франции из состава ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. По его словам, на первом этапе план предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», на втором — введение на Украину миротворцев.