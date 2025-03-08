В постсоветской республике объявили самый низкий пенсионный возраст в мире

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев в интервью Sputnik.

Так министр объясняет, для чего в скором времени в этой постсоветской республике могут повысить пенсионный возраст. «В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев.

По его словам, в этом возрасте граждане стремятся работать. Кроме того, повышение пенсионного возраста в Южной Осети положительно скажется на размерах пенсий.

Ранее стало известно, что у главы Южной Осетии Алана Гаглоева случился гипертонический криз. Его поместили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.