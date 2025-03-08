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18:08, 8 марта 2025Бывший СССР

В постсоветской республике объявили самый низкий пенсионный возраст в мире

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев в интервью Sputnik.

Так министр объясняет, для чего в скором времени в этой постсоветской республике могут повысить пенсионный возраст. «В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев.

По его словам, в этом возрасте граждане стремятся работать. Кроме того, повышение пенсионного возраста в Южной Осети положительно скажется на размерах пенсий.

Ранее стало известно, что у главы Южной Осетии Алана Гаглоева случился гипертонический криз. Его поместили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.

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