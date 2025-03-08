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11:43, 8 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили нежелание Европой мира

Депутат Швыткин: Европа не хочет мира с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европа не хочет мира с Россией, потому что вложила слишком много ресурсов в украинский конфликт, она хотела бы нарастить военно-промышленный комплекс за счет его продолжения и нанести стратегическое поражение нашей стране, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Европа подчеркивает, что не заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта и предпринимает все, чтобы повысить градус его напряженности, — сказал политик. — Они хотят еще раз подтолкнуть Украину к продолжению боевых действий».

По мнению Швыткина, простые украинцы во многом оказались заложниками западных политиков и их нежелания прекращать противостояние, в которое вложено так много средств.

«Европа будет поднимать свой ВПК за счет продолжения конфликта. В некоторой степени это и эскалация напряженности во взаимоотношениях с США, может, европейцы пытаются выторговать что-то для себя», — предположил депутат.

5 марта глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза. В ответ на эти заявления глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику французского лидера угрозой России.

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