Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 8 марта 2025Мир

В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

Bloomberg: США настаивают смягчить тезисы в отношении России в коммюнике G7
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7 («Большой семерки»). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что в Канаде на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке состоится саммит глав МИД стран-членов G7.

«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — отмечается в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании восстановить G8 с участием России. Он назвал ошибкой исключение Москвы из объединения.

Президент России Владимир Путин, отмечал, что Трамп имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

    На Западе раскрыли сигнал Трампа украинцам

    Подросток в США расстрелял двух полицейских

    Появились предполагаемые кадры с российскими военными в подземной трубе в районе Суджи

    Российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ

    Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

    Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

    Дима Билан оценил спортивное будущее сына Плющенко

    В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

    Состояние папы Римского улучшилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше