Россиянину утвердили приговор за попытку поджога военного аэродрома

Верховный суд утвердил приговор россиянину за попытку поджога военного аэродрома

Верховный суд России оставил в силе приговор 19-летнему Всеволоду Куликову по делу о попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, мужчина осужден за покушение на госизмену и попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"».

Ранее Куликова осудили на девять лет. Он полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

До этого в Ростове-на-Дону был задержан судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию (МФО) и совершил два поджога.