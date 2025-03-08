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05:05, 8 марта 2025Бывший СССР

Военный блогер сообщил о ликвидации командного пункта ВСУ в Сумской области

Рожин: В Сумской области уничтожен командный пункт 95-й ДШБ ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» в Сумской области был уничтожен командный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что удар был нанесен 3 марта.

«Ликвидирован офицер управления майор Алексей Костенко», — написал Рожин. Другие подробности военный блогер не привел.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России атаковали украинские системы противовоздушной обороны в Сумской области. Под ударом также оказались склады, операторы дронов и скопления военных Вооруженных сил Украины.

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