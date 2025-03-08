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02:19, 8 марта 2025Россия

ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС России польского наемника

RT: ВСУ уничтожили сдавшегося в плен польского наемника, не тронув бойцов ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наемника, который сдался в плен ВС России. Они ликвидировали только солдата в «синих повязках» (опознавательные знаки ВСУ), не тронув при этом российских бойцов, об этом рассказали военнослужащие ВС РФ в разговоре с военкором RT Александром Яремчуком.

Уточняется, что штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не знающего ни русского, ни украинского языков, в ходе зачистки одного из секторов в районе Малой Локни. Бойцы предположили, что ВСУ уничтожили наемника, поскольку «не хотели, чтобы их люди попадали к нам в плен».

Ранее стало известно, что польские наемники ВСУ при заходе в Суджу издевались над мирными жителями. По словам местных жителей, они отличались особой жестокостью.

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