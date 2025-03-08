ВСУ провели массированную атаку на Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области

В пятницу, 7 марта, солдаты Вооруженных сил Украины провели массированную атаку по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор пострадавшего региона Вячеслав Гладков.

Глава области отметил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по региону в общей сложности порядка 50 снарядов. В атаке также были задействованы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате нападения в Грайвороне была повреждена линия электропередачи, без света продолжают оставаться жители восьми улиц, уточнил Гладков.

Атаке, добавил он, в частности, подверглись села Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное. По этим населенным пунктам ВСУ в ходе двух обстрелов выпустили 18 боеприпасов. Кроме того, украинские военные совершили четыре нападения при помощи четырех БПЛА. Атакам также подверглись города Валуйки и Грайворон, села Кукуевка, Тишанка, Доброе, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино, а также поселки Хотмыжск и Чапаевский, заключил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 марта Украина выпустила по России в общей сложности 39 беспилотников. БПЛА удалось сбить над пятью регионами, а также Черным и Азовским морями. Нападению, по данным ведомства, подверглись Орловская, Курская, Белгородская и Ростовская области.