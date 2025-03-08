Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 8 марта 2025Мир

Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии

Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии в ходе протестов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Сербский президент Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николы Селаковича вечером в пятницу, 7 марта, на фоне массовых протестов в Сербии. При этом политик не уточнил, кто совершил нападение и получил ли министр травмы, пишет РИА Новости.

Накануне учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце.

«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали вечером и на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет», — посетовал Вучич.

При этом, по данным Радио и телевидения Сербии, министр культуры на текущий момент проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением инцидента выступила и министр юстиции Майя Попович.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин связал протесты внутри страны с отказом Белграда от введения антироссийских санкций. По его словам, ситуация в Сербии все больше напоминает цветную революцию. В начале на протестах не звучало каких-либо политических лозунгов, уточнил Вулин.

В феврале посол Александр Боцан-Харченко заявил, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.

    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

    Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США

    Момент водружения флага России в Николаевке попал на видео

    ВС России взяли в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

    Опубликованы кадры освобождения Андреевки

    Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии

    В США заявили о потере ВСУ одного технического преимущества перед ВС России

    Иран резко начал наращивать влияние в Дагестане

    ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС России польского наемника

    Названы последствия неудачного запуска корабля Starship

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше