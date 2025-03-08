Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии в ходе протестов

Сербский президент Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николы Селаковича вечером в пятницу, 7 марта, на фоне массовых протестов в Сербии. При этом политик не уточнил, кто совершил нападение и получил ли министр травмы, пишет РИА Новости.

Накануне учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце.

«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали вечером и на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет», — посетовал Вучич.

При этом, по данным Радио и телевидения Сербии, министр культуры на текущий момент проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением инцидента выступила и министр юстиции Майя Попович.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин связал протесты внутри страны с отказом Белграда от введения антироссийских санкций. По его словам, ситуация в Сербии все больше напоминает цветную революцию. В начале на протестах не звучало каких-либо политических лозунгов, уточнил Вулин.

В феврале посол Александр Боцан-Харченко заявил, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.