Историк назвал причины первой революции в России. Почему ее невозможно было избежать?

Историк Соловьев: Первая русская революция стала результатом усилий бюрократии

Первая русская революция в значительной степени стала результатом не всегда осмысленных усилий высшей бюрократии Российской империи. Об этом в интервью «Ленте.ру», которое выйдет 10 марта, рассказал доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев.

В беседе, посвященной 180-летию со дня рождения императора Александра III, историк добавил, что главными характерными чертами государственной жизни России в период с его восшествия на престол в 1881 году и до начала Первой русской революции в 1905 году можно считать неустойчивость политической линии власти и запутанность системы принятия решений.

В 1881 году новый император Александр III в силу своих личных взглядов и под влиянием ближайшего окружения отказался от инициатив М.Т. Лорис-Меликова — одного из самых влиятельных представителей высшей бюрократии последних лет царствования Александра II. Тот предлагал новый курс преобразований без каких-либо радикальных изменений в общественно-политической жизни страны, но в любом случае свидетельствующий о продолжении Великих реформ.

«Следование по неверному пути». Карикатура американского художника Джорджа Фредерика Келлера на Александра III. 1881 год Изображение: George Frederick Keller / Wikimedia

Александр III, опасаясь непредсказуемых последствий этих реформ, порвал с прежней правительственной политикой. Как отметил Соловьев, новый император недвусмысленно дал понять, что Россия вступает на такую дорогу, которая предполагает тихий ход движения, а не тряску последних десятилетий.

Представления Александра III и его окружения в чем-то напоминали популярную в начале 1990-х годов теорию американского философа Фрэнсиса Фукуямы о конце истории — окончательной победе западной либеральной демократии как венце эволюции человеческой цивилизации Кирилл Соловьев доктор исторических наук

По словам историка, в 1880-е годы похожий взгляд восторжествовал в головах некоторых представителей российской бюрократии. «Имелось в виду, что российская история подошла к своему естественному финалу в том смысле, что страна наконец-то нащупала единственно возможный и правильный путь, с которого теперь никогда не свернет», — добавил Соловьев.

«Ситуация в России выходила из-под контроля»

Под этим единственно возможным и правильным путем верховной властью понималось народное самодержавие, которое якобы решало актуальные социальные задачи и в то же время якобы соответствовало исконным русским традициям и ценностям. Многим в годы правления Александра III казалось, что Россия навсегда избежала «опасности» конституции, ложных и чуждых ценностей и вступила на тот истинный путь, который ей заповедан Всевышним и самой историей.

Картина Ильи Репина «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве»

Но практика показала, что 1880-1890-е годы были еще и временем больших изменений. Они происходили не по воле правительства Александра III, а стали отсроченным результатом решений, принятых еще во время Великих реформ Александра II.

Любые масштабные преобразования никогда не дают мгновенного эффекта, а дают о себе знать спустя некоторое время. Великие реформы, большинство из которых начались в 1860-е годы, принесли свои плоды именно в 1880-е годы Кирилл Соловьев доктор исторических наук

Как пояснил ученый, можно выделить два основных уровня этих перемен, ставших долгосрочным результатом Великих реформ Александра II. Во-первых, в России появились новые социальные страты — земские служащие, адвокаты и другие юристы, работники промышленных предприятий и железнодорожники.

Значительно увеличилось число представителей свободных профессий — литераторов, журналистов, художников

Во-вторых, появились и оформились новые институты и правила игры. Возникли независимый суд и органы земского самоуправления, претендующие на некоторые политические функции. «Все эти изменения сильно усложнили структуру российского общества, хотя способ организации власти по-прежнему оставался неизменным, — объяснил Соловьев. — Такой порядок вещей в годы правления Александра III неизбежным образом приводил к конфликтам между властью и обществом».

В результате в 1890-е годы стало ясно, что тот курс, который власть проводила с 1881 года, не принес стране ощутимого результата. К тому же повышение градуса общественного недовольства, подспудно копившегося с конца 1880-х годов, усиливало впечатление, что ситуация в России постепенно выходила из-под контроля правительства. «Первая русская революция 1905-1907 годов подтвердила эти опасения», — резюмировал историк.