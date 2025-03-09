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06:48, 9 марта 2025Силовые структуры

По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали две квартиры в Москве

По делу экс-замглавы Росприроднадзора Долматова арестовали две квартиры в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Две квартиры в ЖК премиум-класса в Москве арестовали по делу экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

По данным журналистов, в дело включены две квартиры в 101,2 и 41,2 «квадрата» в ЖК премиум-класса «Английский квартал» в центре Москвы. Согласно сайту ЖК, на данный момент продаются квартиры за 83 миллиона рублей (106,1 квадратных метра) и 39,5 миллиона рублей (51,4 «квадрата»).

4 марта стало известно, что имущество экс-замглавы Росприроднадзора арестовали. Арест наложен по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего чиновника Росавиации Максима Павлюка за коррупцию.

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