Министерство просвещения России рекомендовало изменить дату проведения последнего звонка

Минпросвещения России рекомендовало школам провести последний звонок 24 мая

Министерство просвещения России рекомендовало школам изменить дату проведения последнего звонка. Традиционно он проходит 25 мая, однако в 2025 году ведомство предложило в качестве основной даты 24 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с этим Минпросвещения рекомендовало проводить выпускные вечера 28 июня. Обычно они проходят с 22 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025 год. В частности, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии — 39. Минимальный порог по истории — 35 баллов, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе и географии — 40.