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14:57, 9 марта 2025Россия

Министерство просвещения России рекомендовало изменить дату проведения последнего звонка

Минпросвещения России рекомендовало школам провести последний звонок 24 мая
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Министерство просвещения России рекомендовало школам изменить дату проведения последнего звонка. Традиционно он проходит 25 мая, однако в 2025 году ведомство предложило в качестве основной даты 24 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с этим Минпросвещения рекомендовало проводить выпускные вечера 28 июня. Обычно они проходят с 22 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025 год. В частности, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии — 39. Минимальный порог по истории — 35 баллов, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе и географии — 40.

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