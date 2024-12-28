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22:49, 28 декабря 2024Россия

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В России Минпросвещения определило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

«Минимальные баллы за экзамены: по русскому языку — 42, по математике — 39, по физике — 39, по обществознанию — 42, по истории — 35, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена в 2025 году. Основной период экзаменов начнется 23 мая.

6 декабря первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что в нижней палате парламента сейчас находится законопроект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим.

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