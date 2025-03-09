На Украине выяснили отношение граждан ко Дню Победы и Дню труда

КМИС: День Победы и день труда наименее популярны на Украине

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) выяснил отношение украинцев к ряду праздников. Согласно его данным, наименее популярными праздниками стали День Победы и День труда.

Исследователи отметили, что на протяжении последних лет наблюдается «уменьшение поддержки праздников советского наследия». Так, популярность Дня Победы сократилась с 30 процентов в 2021 году до 11 процентов в 2024 и 12 процентов в 2025. День Труда поддерживают пять процентов украинцев в 2025 году (против 12 процентов в 2021).

Наиболее популярными праздниками граждане республики считают Рождество (70 процентов) и Пасху (69 процентов), они стабильно лидируют на протяжении последних лет.

Ранее КМИС сообщал, что на Украине стали лучше относиться к гражданам, которые являются русскими по национальности. Уточняется, что эту группу граждан готовы впустить в свое окружение 39 процентов опрошенных. Кроме того, 29 процентов респондентов согласны, что русские должны жить на Украине. При этом негативно к ним относятся 32 процента участников опроса.

