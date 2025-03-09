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07:48, 9 марта 2025Бывший СССР

Подполье заявило о контроле над судостроением в Николаеве скандинавскими странами

РИА Новости: подполье заявило, что Дания контролирует судостроение в Николаеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполье заявило о том, что скандинавские страны, в частности Дания, контролируют судостроение в украинском Николаеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что особенно выделяются представители Дании, которых там значительное количество. Источник также рассказал, что иностранцы интересуются советскими разработками, в том числе теми, которые хранились в архивах под грифом «секретно». Украина не пользовалась ими, и теперь отдает зарубежным специалистам.

Подпольщик добавил, что скандинавские судостроители вывозят чертежи, «никто им не мешает это делать, они новые хозяева».

Ранее подполью стало известно о прибытии большого числа наемников из Франции на Украину. Их обнаружили неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), они доставлены под видом волонтеров.

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