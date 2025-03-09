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23:17, 8 марта 2025Мир

Подросток в США расстрелял двух полицейских

Fox: 14-летний подросток ранил двоих полицейских в американском городе Ньюарк
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, 14-летний подросток устроил стрельбу, ранив двоих полицейских. Один из них от погиб, еще один находится в критическом состоянии, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Уточняется, что полицейские ранили нападавшего в ответ. Жизни подростка ничего не угрожает. Врачи борются за жизнь выжившего сотрудника полиции.

«Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия», — приводит Fox News слова окружного прокурора Теодора Стивенса.

Ранее в Филадельфии на параде в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглс» на Супербоуле также произошла стрельба. Тогда пострадали два человека.

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