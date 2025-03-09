Подросток в США расстрелял двух полицейских

В городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, 14-летний подросток устроил стрельбу, ранив двоих полицейских. Один из них от погиб, еще один находится в критическом состоянии, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.
Уточняется, что полицейские ранили нападавшего в ответ. Жизни подростка ничего не угрожает. Врачи борются за жизнь выжившего сотрудника полиции.
«Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия», — приводит Fox News слова окружного прокурора Теодора Стивенса.
Ранее в Филадельфии на параде в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглс» на Супербоуле также произошла стрельба. Тогда пострадали два человека.