Путин попросил вынесшую тело мужа с поля боя женщину не возвращаться на СВО

Путин попросил полевого медика Монгуш не возвращаться на фронт

Президент России Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции, полевого медика из Тувы Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Видео об этом показал телеканал «Россия 24» во время телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Вынесшая тело мужа с поля боя участница СВО посетила встречу с Путиным в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве 8 марта. После официальной части встречи президент пообщался с Монгуш во время фотосессии. «Ты туда не ходи, ладно?» — обратился к женщине Путин, имея в виду продолжение службы.

По словам главы государства, сейчас Монгуш необходимо поднимать детей — двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочь.

Россиянка сама эвакуировала тело супруга. Они служили в разных подразделениях и не виделись более года, несмотря на то, что находились на расстоянии не более 40 километров друг от друга.

Ранее Айдысмаа Монгуш сказала, что пока не вернется на фронт. Свое решение не ехать на спецоперацию вновь она мотивировала тем, что сейчас в ней больше нуждаются дети.