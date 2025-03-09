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13:57, 9 марта 2025Мир

Раскрыт план обеспечения прекращения огня на Украине

NYT: Эксперты политики безопасности предложили план прекращения огня на Украине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Эксперты Женевского центра политики безопасности раскрыли план обеспечения прекращения огня на Украине. На соответствующий доклад обратило внимание New York Times (NYT).

Специалисты заявили, что приостановка боевых действий может быть обеспечена путем создания буферной зоны шириной не менее шести миль (более 9,6 км), которая разделит украинские и российские силы. Помимо этого, они предложили патрулировать упомянутую территорию гражданскими лицами и полицейскими.

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В то же время эксперты подчеркнули, что безопасность наблюдателей должна быть обеспечена иностранным военным контингентом в составе 10 тысяч солдат. При этом наблюдатели будут оповещать, как соблюдается режим прекращения огня.

В докладе уточняется, что миссия должна действовать в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций или другого международного органа.

Ранее в марте в Британии признали решающую роль России и США в будущем Украины. Аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что сначала следует объявить прекращение огня и позволить выполнить возможные требования Москвы.

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