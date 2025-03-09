Раскрыт способ повысить продуктивность на удаленке

JJA: Ароматическая ванна улучшает состояние удаленных работников

Японские ученые из Университета Цукубы выяснили, что ароматические ванны с эфирными маслами могут значительно повысить физическое и психическое дистанционно работающих сотрудников. Об этом сообщает издание Japan Journal of Aromatherapy (JJA).

Ученые отмечают, что пандемия коронавируса сделала удаленную работу нормой, однако вместе с этим и выявила новые вызовы. Многие работники сталкиваются с трудностями в поддержании баланса между работой и личной жизнью, а также с ухудшением концентрации. Такие факторы негативно влияют на производительность труда, что подчеркивает необходимость поиска эффективных решений для поддержания здоровья и мотивации.

Специалисты выявили влияние аромаванн на настроение, качество сна, когнитивные функции и производительность труда. Результаты показали, что уже через 10 минут после принятия ванны у участников значительно улучшалось настроение, повышались уровни активности, стабильности и комфорта.

Ранее дерматолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи.