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02:51, 9 марта 2025Экономика

Россиян предупредили об интересе мошенников к кредитным историям

Кредчек: Мошенники ищут кредитные истории россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников.

По его словам, запрос в бюро кредитных историй может сделать любой, кто получил согласие от субъекта. Например, кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи или работодатель.

«Подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история», — предупредил эксперт.

Мехтиев подчеркнул, что доступ к кредитной истории можно, не давая согласия на ее получение. Также можно проверить, кто интересовался персональными данными, запросив отчет в БКИ.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Схема опасна тем, что затрагивает сразу несколько уровней безопасности — от утечки персональных данных до рисков финансовых потерь.

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