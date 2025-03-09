Россиянам раскрыли риски при покупке квартиры с незаконной перепланировкой

Общественник Бондарь: Покупка жилья с незаконной перепланировкой грозит штрафами

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что покупка квартиры с незаконной перепланировкой может скрывать серьезные юридические и финансовые риски.

По его словам, перед покупкой необходимо изучить документы на квартиру. Ключевой среди них – технический паспорт, который можно запросить у продавца. «Отклонения фактического состояния от данных в документе – тревожный знак», — предупредил эскперт.

Он также посоветовал проверить поэтажный план и экспликацию из БТИ. Он отражает не только текущее состояние квартиры, но и красные линии, обозначающие незаконные изменения. Если подобные отметки присутствуют, это значит, что перепланировка была выполнена без согласования.

Бондарь отметил, что при покупке квартиры с незаконной перепланировкой новый собственник рискует получить предписание от жилищной инспекции о приведении квартиры в первоначальное состояние, штраф, а также проблемы при страховании жилья, получении ипотеки и перепродаже квартиры.

Ранее житель московского района Кунцево устроил дома незаконную перепланировку, превратив жилье в пентхаус. Владелец самовольно объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу.