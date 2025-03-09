Российские военные вступили в боевые действия в Вольном Поле

Глава ДНР Пушилин: ВС России вступили в боевые действия в Вольном Поле

Российские военные после освобождения села Привольного в Донецкой народной республике (ДНР) вступили в боевые действия в населенном пункте Вольное Поле. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли включиться в боевые действия в населенном пункте после освобождения Привольного на северо-западе от Великой Новоселки. Кроме того, по данным главы ДНР, имеются сведения о ходе освобождения еще ряда населенных пунктов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военные начали бои за село рядом с Днепропетровской областью. Отмечается, что село Вольное Поле находится в пяти километрах от границы региона.