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21:34, 9 марта 2025Бывший СССР

Российские военные вступили в боевые действия в Вольном Поле

Глава ДНР Пушилин: ВС России вступили в боевые действия в Вольном Поле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные после освобождения села Привольного в Донецкой народной республике (ДНР) вступили в боевые действия в населенном пункте Вольное Поле. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли включиться в боевые действия в населенном пункте после освобождения Привольного на северо-западе от Великой Новоселки. Кроме того, по данным главы ДНР, имеются сведения о ходе освобождения еще ряда населенных пунктов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военные начали бои за село рядом с Днепропетровской областью. Отмечается, что село Вольное Поле находится в пяти километрах от границы региона.

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