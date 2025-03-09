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18:22, 9 марта 2025Мир

Секретная служба США открыла огонь по мужчине с оружием у Белого дома

Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kia Johnson / Reuters

Секретная служба США открыла огонь по вооруженному мужчине возле Белого дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

7 марта полицейские сообщили службе о мужчине «с суицидальными наклонностями», который приехал в Вашингтон из Индианы. Позже его автомобиль обнаружили у административного здания имени Эйзенхауэра, который входит в комплекс Белого дома. Сотрудники службы увидели неподалеку человека, который подходил под описание, однако, когда они приблизились к нему, мужчина стал размахивать оружием.

В результате по мужчине был открыт огонь, впоследствии его доставили в местную больницу. О его состоянии не сообщается. Проводится расследование.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы.

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